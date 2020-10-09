'Genel sağlık' riski üretimde yok, grevde var!

09 Ekim 2020 Cuma, 13:03

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın Şişecam’ın Mersin ve Adana’daki fabrikalarında bugün (9 Ekim) başlatacağı grev, Cumhurbaşkanı Kararı’yla “genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle 60 gün ertelendi.

Grev yasağına tepki gösteren Petrol-İş, bu kararla işçi sınıfının grev hakkının elinden alındığını belirterek “Bu yasakçı anlayış, demokrasi ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi emekçilerin iş ve ekmek mücadelesine de ket vurmayı amaçlamaktadır” dedi.

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Süleyman Akyüz’ün imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

Sendikamızın örgütlü olduğu, Mersin’de kurulu bulunan Soda Sanayii A.Ş.’de toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ilan edilen 9 Ekim 2020 uygulama tarihli grevimiz, Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın verdiği bu kararın gerekçesi, grevimizin “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi” olarak belirtilmiştir. Büyük ölçüde cam sanayiine girdi üreten bu işletmede milli güvenlik gerekçesiyle grevin ertelenmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öte yandan salgında üretim tüm hızıyla devam ederken hiç göz önüne alınmayan “genel sağlık” risklerinin, grev ertelemesine gerekçe yapılması dikkat çekicidir.

Cumhurbaşkanı’nın grev erteleme kararı, bugün 2020/31269 sayılı ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan bu karar, ülkemizde grev hakkının fiilen ortadan kaldırıldığının yeni bir kanıtı olmuştur.

Salgında emekçileri değil işverenleri kollayan hükümet, verdiği bu kararla grev hakkının yanı sıra toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımını da engellemektedir. Grev yasaklarının kapsamının zaten yeterince geniş tutulduğu ülkemizde, bu yasağın bulunmadığı işyerleri için de grev erteleme kararları devreye sokulmaktadır.

İşçi sınıfının grev hakkı elinden alınmıştır. Bu yasakçı anlayış, demokrasi ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi emekçilerin iş ve ekmek mücadelesine de ket vurmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de grev erteleme kararları ile toplu iş sözleşmesi süreçlerinde işverenlerin eline büyük bir koz verilmekte, sendikalar ve işçinin iradesi baskı altına alınmaktadır. İşçiler, grev yasakları ve taraflarca anlaşma sağlanamadığı takdirde bu grev erteleme kararları ile nihayetinde Yüksek Hakem Kurulu (YHK) prosedürüne mahkum edilmektedir. Yasalar ve prosedürler, işverenler lehine çalıştırılmaktadır.

Sözleşme yürürlük başlangıcı itibariyle 557 üyemizin çalıştığı Soda Sanayii A.Ş.’de, üyelerimizin hakları için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.