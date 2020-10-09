Şişecam grevi, ‘milli güvenliğe’ aykırı bulunarak yasaklandı!
Petrol-İş Sendikası'nın Şişecam Kimyasallar Grubu'na bağlı Soda Sanayii A.Ş.'de başlayacağı grev Cumhurbaşkanı Kararı ile yasaklandı. Tuz, soda ve krom üreten şirkette yapılacak grevin ‘milli güvenliği ve genel sağlığı bozucu’ nitelikte olduğu ifade edilerek, 60 gün ertelenmesine karar verildi.
Petrol-İş Sendikası Mersin Şubesi’nin, Soda Sanayii A.Ş.'deki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaması üzerine 14 Eylül günü aldığı grev kararı bugün başlayacaktı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile grev yasaklandı. Tuz, soda ve krom üreten şirkette yapılacak grev ‘milli güvenliği ve genel sağlığı bozucu’ nitelikte bulunarak, grev 60 gün süreyle ertelendi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali mevkiinde yer alan tuz işletmesinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereği karar verilmiştir.”
Sendikadan yapılan açıklamada, şunlar belirtilmişti:
“Mersin Şube Başkanımız Erçin Çulcu 14 Eylül Pazartesi günü işyerinde yapılan 8. oturum sonrası üyelerimize bilgi verdi. TİS görüşmelerinin devam ettiğini belirten Mersin Şube Başkanımız 9 Ekim 2020 tarihinde grev uygulamasının yapılacağını söyleyerek; Soda Sanayi A.Ş'ye bağlı Soda, Kromsan Fabrikaları ve Tuz İşletmesinde Temsilci ve Yöneticiler ile birlikte grev kararı ilanını temsilcilik panosuna astı” denilmişti.
2018'DEKİ GREV DE YASAKLANMIŞTI
??????????Cam sanayisinin ana ham maddelerinden biri olan soda üretiminin yapıldığı Soda Sanayii A.Ş.'de, 2018 yılında yapılacak grev de yasaklanmıştı.
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