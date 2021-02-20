Genelkurmay Başkanı’nın yetkileri daraltıldı, MSB kadroları belirleyecek

20 Şubat 2021 Cumartesi, 06:00

AKP’nin, “Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması nedeniyle uyum sağlanması” gerekçesiyle getirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edildi. Teklifin kabul edilmesiyle Genelkurmay Başkanı’nın yetkilerinin önemli bir bölümü Milli Savunma Bakanı’na devredildi.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen tüm kuvvet komutanlıklarındaki subay ve astsubay kadroları artık Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutanı tarafından yapılacağı, orduevleri, özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması kararı da Genelkurmay Başkanı’ndan alınarak Milli Savunma Bakanı’na verildi. TSK’nin yabancı ülkelere gönderilmesi, seferberlik ilanı gibi konularda artık Genelkurmay Başkanı’nın değil Milli Savunma Bakanı’nın görüşü alınacak.

YAŞ HADDİ 55 OLDU

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55’e yükseltildi, ayrıca lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların, 60 yaşına orduya alınabilmesine olanak tanındı. Kabul edilen yasa teklifiyle uzman erbaşların birden fazla dernek kurmasına da engel getirildi. Uzman erbaşların çeşitli isimlerle kurduğu dernekler kapatılarak subay ve astsubaylarda olduğu gibi “Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği” adıyla kurulacak tek dernek çatısında birleştirilecek. Ayrıca askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerlik görevleri dönem sonuna ertelenecek.

SUBAYLAR TORPİL ARAYACAK

TBMM Genel Kurulu’nda teklif üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP’li Çetin Arık, “Bu teklifte, yandaş medyanın tetikçi gazetecileri FETÖ kumpasını alkışlarken hapishaneden üniformalarıyla böyle çıkan ‘Sizlerin ve Atatürk’ün emaneti olan bu üniforma tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz’ diyen Atatürk’ün askerlerinden özür dileme yok, iadei itibar yok. Yine, bu teklifte, AKP ve FETÖ ortaklığıyla bozulan ordu bütünlüğünün sağlanması, bypass edilen emir komuta zincirinin yeniden kurulması da yok” dedi. CHP’li Erkan Aydın da kadro belirleme yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’na verilmesinin, TSK’yi siyasileştireceği uyarısında bulunarak “TSK’yi de siyasi bir kurum haline getiriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki ya da Sağlık Bakanlığı’ndaki gibi subaylar gidip torpil arayacaklar” diye konuştu. CHP’li Murat Emir ise yasayla askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan doktorların sınır dışındaki harekâtlarda altı aya kadar görevlendirilebilmesinin önünün açıldığına dikkat çekerek “TSK’nin acilen hekime ihtiyacı var, askeri hekimlerin bu görevi yürütmesi gerekiyor ama GATA olmadığı için askeri hekimler yetişmediği için de sivilden hekim alıyorsunuz. GATA’nın kapatılması bu orduya yapılabilecek en büyük ihanettir” dedi.