Genelkurmay'dan İsmail Hakkı Karadayı için taziye mesajı
Genelkurmay Başkanlığı dün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Karadayı için taziye mesajı yayımladı.
Genelkurmay Başkanlığı dün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için taziye mesajı yayımladı.
TSK tarafından yayımlanan mesajda, "Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 26.05.2020 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz" denildi.
28 Şubat davasının sanıkları arasında yer alan Karadayı için rütbelerinin sökülmesi kararı verilmişti. Karar Yargıtay tarafından onanmamıştı.
Karadayı, yarın Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 14:00’te düzenlenecek törenin ardından, Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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