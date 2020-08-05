General ve Amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri’nde 74 general, Deniz Kuvvetleri’nde 36 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
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