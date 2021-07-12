Geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı neden olur?

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:00

Geniz akıntısı, ya da diğer adıyla postnazal sızıntı hemen her bireyi hayatının en az bir noktasında doğrudan etkileyen, yaygın bir belirtidir. İnsan vücudunda, burunda ve boğazda bulunan bezler burun zarlarını nemlendirmek ve bağışıklık sistemine bağlı olarak enfeksiyonla savaşmak, ya da yabancı maddeleri filtrelemek için sürekli olarak mukus ya da diğer adıyla sümük üretir.

Bireyler normal şartlar altında vücutlarının ürettiği mukusu farkına bile varmadan, refleksif olarak yutar. Ancak bireyin vücudu çeşitli sebeplerden dolayı fazladan mukus üretmeye başladığında, bunun boğazınızın arkasında biriktiği hissedilebilir. Birey aynı zamanda mukusun burundan boğaza doğru aşağı aktığını da hissedebilir. Fazla mukusun özellikle burundan aşağıya, boğaza doğru akmasına geniz akıntısı adı verilir.

GENİZ AKINTISI NEDEN OLUR?

Geniz akıntısı, çok sayıda farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında en yaygını alerjik tepkimeler ya da diğer adıyla alerjik postnazal damlamadır. Daha önce alerji için test yaptırmış olan bireyler geniz akıntısını tetikleyebilecek alerjik öğelerden daha iyi kaçınabilir veya bu öğelere maruz kalacaklarından önceden haberdar olurlarsa gerekli önlemleri alabilirler.

Geniz akıntısının en yaygın ikinci nedeni ise, sapmış bir septum olarak kabul edilir. Bu durumda bireyin burun delikleri arasındaki ince kıkırdak duvarın, yani septumun yer değiştiği ve bir yöne doğru eğilmeye başladığı gözlemlenir. Bu eğilme sonucunda burun deliklerinden geçiş yapılabilecek alan küçülür ve normal seviyede olması gereken mukus drenajı engellenerek geniz akıntısı belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir

Geniz akıntısının diğer nedenleri arasında bakteriyel sinüs enfeksiyonları, soğuk havalar ve hava koşullarında ani değişiklikler, kimyasallardan, parfümlerden, temizlik ürünlerinden, ateşten veya diğer tahriş edici maddelerden çıkan dumanlar, kuru, nemsiz hava, soğuk algınlığı veya grip ile sonuçlanan viral enfeksiyonlar, baharatlı yiyecekler, aralarında bazı tansiyon ve doğum kontrol ilaçlarının da dahil olduğu bir takım ilaç grupları, ve hamilelik sayılabilir.

Soğuk havadan dolayı bazen mukus üretimi artabilir veya doğal olmayan ısıtma yöntemlerinden dolayı mukus kalınlaşabilir. Bu durumlar da yine geniz akıntısına neden olur.

Bunlarla birlikte;

- Aşırı baharatlı yiyecek tüketimi,

- Gebelik,

- Burunda sıkışmış nesneler,

- Parfüm, temizlik ürünleri veya çevresel dumanlardan tahriş edici kimyasallar,

- Sigara kullanımı,

- Doğum kontrol hapları ve tansiyon ilaçları,

- KOAH gibi kronik solunum rahatsızlıkları da geniz akıntısına neden olabilir.

GENİZ AKINTISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Geniz akıntısı nasıl geçer sorusunun cevabı birden fazladır. Evde hastaların kendilerinin hazırlayabileceği tuzlu burun spreyleri ile burnun içi nemlendirilebilir ve semptomlar böylece azaltılabilir. Uykularda daha az akıntı olması açısından kafa biraz daha yukarıda uyumak semptomları azaltır. Çay veya tavuk suyu gibi ılık ve sıcak içecekler mukusu inceltebilir ve dehidrasyonu önler. Bunun yanında bol su içmek mukusu inceltir ve burnun içini nemli tutar. Bu da semptomların azalmasını sağlar.

Hastalığın 10 günden fazla sürmesi halinde doktora muayene olmak önemlidir. Keskin bir kokuya sahip mukus, ateş veya boğazda hırıltı başka hastalıkların işaretçisi olabilir. Böyle durumlarda doktor, semptomları tetikleyen hastalıkların tedavisi için antibiyotiklerden yardım alır. Rinit veya sinüzit gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkan geniz akıntısının tedavisi için altta yatan nedenler araştırılmalı, yani rinit ve sinüzitin tedavisinin yapılması gerekir.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.