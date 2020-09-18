Gentleman, Ezhel ve Luciano'dan yeni şarkı: 'Devam'
Gentleman, Ezhel ve Luciano'nun trap ve dancehall tınılarındaki yeni şarkısı 'Devam' çıktı.
"Devam" için çekilen ve Henning „Imun“ Brix tarafından yönetilen müzik videosu da izleyiciyle buluştu.
Gentlemanşarkı ile ilgili şunları söyledi:
“Ezhel gibi geçmişi çok kuvvetli olan, bir şarkıcı ve asi ile paslaşmak çok güzel. Ve Luciano, Mozambikli babası koyu bir Gentleman hayranı ve kendisi neşe ile dolu bir genç. Hepimiz havalıyız ve melodiler bizim kanımızı kaynatıyor. Bu durumda aynı frekansta buluşmamız hiç de zor olmadı. Luciano'nun sesi her okul bahçesinde duyabileceğiniz türden olmasına rağmen yoğun bir bilinç ve karizmayı da içinde barınıdrıyor. Onunla güvenilir bir şarkı yapmak kolay bunun yanında kitlenizi komşu kızının bile severek dinleyeceği bir noktaya getirecek kadar da tatlı. Bu ciddi ve dengei bir iş.”
Video Haberler
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama