George Clooney 'hayatının en kötü anı'nı anlattı: 'Onlar için eğlenceydi'

31 Ocak 2021 Pazar, 16:35

Oyuncu, AARP The Magazine'e verdiği yeni röportajda kazayı hatırladı.

59 yaşındaki Clooney, İtalya'nın Sardinya Adası'nda gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılmış, sonra dizinde ezilmeyle taburcu edilmişti.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ ANI..."

Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov olay anında oradaydı.

Independent Türkçe'den Clémence Michallon'un haberine göre, Heslov, AARP The Magazine'e kazayı anlattı:

"O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu. Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldü mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi."

Benzer hisler duyan Clooney yayına şunları söyledi:

"Kinik bir adam değilim ama o anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmak veya yardım etmek için hamle yapmıyordu. Hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi."

Clooney 2020 sonbaharında, motosiklet kazasında meydana gelmiş olması muhtemel bir disk sorununun tedavisi için boyun ameliyatına girmişti. Oyuncu kaza sonucunda motosiklet kullanmaya tövbe etti.