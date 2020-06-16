George Floyd'u aşağılayan ırkçı Fin milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

16 Haziran 2020 Salı, 16:49

ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd hakkında sosyal medya hesabından aşağılayıcı yorumlarda bulunan ırkçı Gerçek Finler Partisi’nin Milletvekili Ano Turtiainen hakkında soruşturma başlatıldı.

Turtiainen, Floyd’un ırkçı polis tarafından boğazına basılırken çekilen resmini Floyd’un yüzünü bembeye boyayarak ve yanına “Pink Floyd” yazarak sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

Gerçek Finler Partisi, Turtiainen’in daha önce de siyah ve göçmenlere yönelik ırkçı demeç ve açıklamaları da göz önüne alarak Turtiainen’i parlamentodaki grubundan çıkardı.

Turtiainen’in George Floyd hakkındaki ırkçı resim ve yorumu yayımladığı 3 Haziran günü de, birkaç kişi, polise suç duyurusunda bulunarak ırkçı vekil hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Ancak Finlandiya Polisi, Turtiainen ifadelerinde ırkçı veya bir halk grubunu hedef gösteren bir içerik olmadığını öne sürerek soruşturma başlatmayı reddetti. Yaşamını yitiren bir insanı aşağılamanın suç olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Sonuç olarak polis, Turtiainen attığı tweeten siyahları bir halk grubu olarak aşağılamadığı ve bu nedenle bir gruba yönelik iftira ve hakaret sayılmayacağı sonucuna vardı.

Birgün'den Murat Kuseyri'nin haberine göre, polisin bu değerlendirmelerine katılmayan Başsavcı Raija Toivanen, Turtiainen’in yayımladığı resim ve ifadelerin ırkçı olarak yorumlanacağını belirterek soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcının Turtiainen hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı haberini Demokraatti gazetesi verdi.

KANADA FİRMASI IRKÇI VEKİLİN ŞİRKETİYLE İLİŞKİYİ KESTİ

Turtiainen’in yaptığı ırkçı yorumların vekilin iş yaşamın üzerinde de olumsuz sonuçlara neden olduğu ortaya çıktı.

Daha önce halterde dünya müsabakalarına katılan ve kategorisinde birincilik elde eden Turtiainen’in spor malzemeleri satan Metal Sport & Gear adlı şirketi bulunuyor. Yaptığı ırkçı yorumdan sonra Kanada’da işbirliği yaptığı bir şirket ile Kanada Hanter Federasyonu’nun Turtiainen’in şirketiyle ilişkilerini kestiği belirtildi.

FİNLANDİYA’DA AYRIMCILIK VE IRKÇILIK VAR

Geçtiğimiz hafta içinde Ayrımcılık Ombudsmanı’nın yayımladığı bir rapor ayrımcılığın ABD’ye özgü bir fonemen olmadığını, Finlandiya’da yaşayan Afrika kökenlilerin yoğun bir ayrımcılığa uğradıklarını gösterdi.

Ayrımcılık Ombudsmanı’nın 2019 yılının sonbahar aylarında 286 siyah ile yaptığı anket çalışmasının sonuçları katılımcıların yüzde 67’sinin eğitim, yüzde 60’ın iş yaşamında ırkçılıkla karşılaştıklarını ortaya koydu. Ankete katılanlardan yarısı ise en az ayda bir kez ayrımcılıkla karşılaştıklarını söyledi.

Yüzde 20’si ise hiç bir neden olmadığı halde polis ve bekçiler tarafından sırf siyah oldukları için durdurulduklarını ve denetimden geçirildiklerini belirtti.

Raporu yorumlayan Ayrımcılık Ombudsmanı’nın Baş Müfettişi Michaela Moua, “Finlandiya’da ayrımcılık ve ırkçılık var. Bu gerçektir” dedi.

Finlandiya’da siyahlara yönelik kapsamlı ayrımcılık ve ırkçılığa rağmen araştırmaya katılanlardan yüzde 61’inin maruz kaldıkları ayrımcılığı kurumlara bildirmediği belirtildi.