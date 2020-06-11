George Floyd’un kardeşi: Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi

11 Haziran 2020 Perşembe, 14:14

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu konuşma yaptı.

George Floyd'un öldürüldüğü gün kimseyi incitmediğini vurgulayan Philonise Floyd, "(George) 20 dolar için ölmeyi hak etmedi. Size soruyorum: Bir siyah adamın hayatının bedeli bu mu? 20 dolar mı? 2020’ye geldik. Yeter artık! Sokaklarda eylem yapan insanlar ‘artık yeter’ diyor" ifadelerini kullandı.

Birgün'ün haberine göre, "Bugün bunu durdurmanızı istemek için buradayım. Acıyı durdurun" diyen Floyd, şunları söyledi:

"George’un ölümünün boşuna olmadığını kanıtlamak sizin elinizde. Yardım için haykıran kardeşim görmezden gelindi. Lütfen şimdi yaptığım çağrıya kulak verin, ailemizden ve dünyanın dört bir yanında sokaklardan gelen çağrıya kulak verin. Farklı geçmişe sahip, farklı cinsiyet ve ırktan birçok insan, değişim talep etmek için bir araya geldi. Onları ve George’u onurlandırın, kolluk kuvvetlerini bir sorun değil, çözüm haline getirmek için gereken değişiklikleri yapın."

GEORGE FLOYD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.

Floyd, Houston'daki North Fountain of Praise Kilisesi'nde bugün son defa aile yakınları için düzenlenen özel merasimin ardından annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi.

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde, üçüncüsü ise memleketi Houston'da düzenlenmiş, üç ayrı törende de binlerce insan Floyd'un tabutunu ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.