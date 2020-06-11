George Floyd'un katillerinden biri kefaletle serbest

11 Haziran 2020 Perşembe, 12:16

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un boğazına bastırarak ölümüne yol açan dört eski polisten biri kefaletle serbest bırakıldı. Eski polislerden Thomas Lane’in Hennepin Bölge Cezaevi’nden çıktığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre; 37 yaşındaki Lane, George Floyd ölümüne neden olacak şekilde yüzüstü yere bastırılırken görülüyordu ve protestoların başlamasından itibaren 4 gün boyunca da görevi başındaydı. Avukatı, Lane'nin Floyd'a yardım etmeye çalıştığını öne sürdü.



George Floyd'un Minneapolis kentinde bir sahte fatura ihbarı üzerine gözaltına alan 4 polis memuru Floyd'un gözaltında boğularak ölümüne neden oldu. Polislerden Derek Chauvin, cinayetten tutuklanırken Lane ve diğer polisler ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.

Birgün'ün haberine göre, Chauvin için 1.25 milyon dolar kefalet belirlenirken, diğer iki polis olan Tou Thao ve J. Alexander Kueng’in kefaletleri 750 bin dolarda tutuldu.

Basında çıkan haberlere göre; Lane'in bir sonraki duruşması 29 Haziran'da yapılacak ve avukatı suçlamaları reddetmek için bir dava açmayı planlıyor.



NE OLMUŞTU?

ABD’nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs akşamı George Floyd isimli 46 yaşındaki siyah Amerikalı, polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldü.

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan videolara göre, 20 dolar değerinde bir sahtecilik şüphesiyle gözaltına alınmak istenirken Floyd, beyaz polisin dizini ensesine basması sonucu nefesi kesilerek hareketsiz kaldı.

Floyd’un, dakikalarca "Lüften, nefes alamıyorum, lütfen!" şeklinde yalvarmasına, etraftakilerin uyarı ve tepkilerine rağmen polisin acil sağlık ekipleri gelene kadar pozisyonunu değiştirmediği görüldü.

Beyaz polisin yaklaşık 9 dakika boyunca ensesine basarak beklediği Floyd’un ambulansla kaldırıldığı hastanede kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği görüntüler ertesi gün sosyal medyada yayıldıkça büyük tepki topladı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olay nedeniyle siyah toplumundan özür diledi ve "Amerika’da siyah olmanın cezası, ölüm olmamalı" dedi.

Floyd’un kameralar önünde boynuna basılarak ölümüne neden olan polislere yönelik infial ise gittikçe büyüdü. Ülkede siyahlara yönelik orantısız polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarının fitili ateşlendi.