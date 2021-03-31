George Floyd'un ölüm anını kaydeden tanık konuştu
ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'u gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasının ikinci gününde Floyd'un öldüğü anların videosunu çeken genç, Darnella tanık olarak dinlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davası ikinci gününde. Floyd'un öldürüldüğü o anları video ile çeken 18 yaşındaki tanık Darnella F. duruşmada konuştu. Darnella F. yaşanan olay sırasında Cup Foods kafeye doğru yürüdüklerini ve Floyd'un yüzündeki korkuyu gördüğünü, hayatı için yalvardığını duyduğunu ve bunun için yaşananları kayda aldığını söyledi. Yaşananları dünyanın gündemine taşımayı sağlayan olayı videoya Darnella F, Floyd'un hayatını kurtarmak için bir şey yapamadığı için pişmanlık duyduğunu kaydetti. Darnella F, ifadesinde ayrıca Floyd'un acı çektiğini ve "Nefes alamıyorum" bağırışlarını duyduğunu dile getirdi. Genç tanık, Floyd'un korktuğu için annesine de seslendiğini ifade ederek, çevrede oluşan kalabalığın polis memurlarını tehdit ettiği yönündeki savunma ifadelerini de yalanladı.
AŞIRI DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ SAVUNMASI
Chauvin’ın savunma avukatları, duruşmadan önce yaptıkları açıklamada 46 yaşındaki Floyd'un aşırı dozdan öldüğünü iddia edeceklerini belirtti. 45 yaşındaki Chauvin, cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarını reddetti. Olay yerinde bulunan diğer üç polis Tou Thao, J Alexander Keung ve Thomas Lane’in ise daha sonra yargılanacağı duyuruldu.
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