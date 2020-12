George Lucas, 'Star Wars'u nasıl sattığını anlattı: "Çok ama çok acı vericiydi"

George Lucas

"Star Wars"un (Yıldız Savaşları) orijinal imtiyaz merkezi Lucasfilm, 2012'de Disney'e satılmıştı.

Film yapımcısı, yazar Paul Duncan'ın yeni kitabı "The Star Wars Archives: Episodes I-III 1999-2005" (The Star Wars Arşivleri: Bölüm 1-3 1999-2005) için onunla konuştu. Duncan, kitabın Lucas'la konuşmanın yer aldığı bölümünü Twitter'da paylaştı.

