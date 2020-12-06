George Lucas, 'Star Wars'u nasıl sattığını anlattı: "Çok ama çok acı vericiydi"

06 Aralık 2020 Pazar, 09:10

George Lucas

"Star Wars"un (Yıldız Savaşları) orijinal imtiyaz merkezi Lucasfilm, 2012'de Disney'e satılmıştı.

Film yapımcısı, yazar Paul Duncan'ın yeni kitabı "The Star Wars Archives: Episodes I-III 1999-2005" (The Star Wars Arşivleri: Bölüm 1-3 1999-2005) için onunla konuştu. Duncan, kitabın Lucas'la konuşmanın yer aldığı bölümünü Twitter'da paylaştı.

Why did George Lucas sell Lucasfilm in 2012? He tells me why in this extract from my new book The #StarWars Archives Eps I-III. My unboxing video here: https://t.co/M907YGZsjm pic.twitter.com/MEPRStOil8 — Paul Duncan (@kershed) December 3, 2020

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Lucas "O sırada, sonraki üçlemeye başlıyordum. Oyuncularla konuştum ve hazırlanmaya başlıyordum. Eşimle de bir kızımız olmak üzereydi. Üçleme yapmak 10 yıl sürüyor. Bölüm 1'den 3'e ulaşmak, 1995'ten 2005'e kadar sürdü" dedi.

"2012'de 69 yaşındaydım" diye devam etti:

"Öyleyse soru şuydu: 'Hayatımın geri kalanında bunu yapmaya devam edecek miyim? Bunu tekrar yaşamak istiyor muyum?' En sonunda, kızımı büyütmeyi ve bir süre hayatın tadını çıkarmayı tercih etmeye karar verdim.

Hayatımı 'Star Wars'u yaratmakla geçirdim (40 yıl) ve bundan vazgeçmek çok ama çok acı vericiydi.

Ama yapılacak en doğru şey buydu. Sonraki üç (film) hakkında söyleyecek daha çok şeyim olacağını sanıyordum çünkü onlara çoktan başlamıştım. Ama başka bir şey yapmak istediklerine karar verdiler.

İşler her zaman istediğiniz gibi gitmez. Hayat böyle."