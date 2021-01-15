George Orwell'in ‘1984’ü mini diziye uyarlanacak

15 Ocak 2021 Cuma, 10:00

FilmLoverss‘ın aktardığı habere göre, George Orwell‘in 1949 yılında yayımlanan ve çizdiği distopik gelecekle kendisinden sonra gelen pek çok esere ilham kaynağı olan bilimkurgu klasiği “1984”, yeni bir uyarlamayla ekranlara geliyor. Ancak bu kez Orwell’in romanı doğrudan uyarlanmıyor. Bunun yerine Orwell’in klasik romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunu kaynak alınıyor.

Apple TV+’ta izleyici ile buluşan Dickinson dizisinin arkasındaki yapım şirketi olan Wiip, Robert Icke ve Duncan Macmillan’ın yaratıcısı olduğu tiyatro oyununu beş bölümlük bir mini diziye uyarlamak için hazırlıklara başladı.

Birleşik Krallık’ta Nottingham Playhouse ve West End’de, Amerika’da ise Broadway’de sahnelenen oyun, her iki ülkede de başarı yakalamıştı.

Wiip’ten Paul Lee ve David Flynn’in yanı sıra Robert Icke ve Duncan Macmillan da projede yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.

Icke ve Macmillan uyarlama hakkında yayımladıkları ortak açıklamada, “Gözetlemenin, ‘yalan haber’in ve gerçeğin çürümesinin bu bölünme çağında dünya demokrasi ve hükûmeterle boğuşurken Orwell’in başyapıtının ivediliği inkâr edilemez” ifadelerini kullandı. İkili insanların ekranlarında gördüklerine, pencereden gördüklerinden daha fazla inandığı bu toplum portresinin uyarlaması için televizyonun ideal olduğunu söylerken bu başyapıtın içinde olduğumuz zorlu dönem hakkında neler söyleyebileceğini keşfedecekleri yeni, cesur bir versiyon hazırlayacaklarını ifade etti.

Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olan dizi için bir kanal ya da dijital platform ile anlaşılmadı. Aynı şekilde dizinin senaryosunu kimin kaleme alacağı ve kamera arkasında kimin yer alacağı da belirsizliğini koruyor.