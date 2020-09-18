George R. R. Martin'den The Social Dilemma yorumu: 20 yıldır korku filmlerinde bu kadar korkmamıştım

18 Eylül 2020 Cuma, 13:56

Sosyal medyanın tehlikeli etkisine odaklanan Netflix’in The Social Dilemma belgeseli pek çok kişiyi olduğu gibi Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R. R. Martin’i de hayli ürkütmüş.

The Social Dilemma üzerine fikirlerini blogunda paylaşan 70 yaşındaki yazar belgeselin herhangi bir korku filminden daha ürkütücü olduğunu düşünüyor.

Metro'nun haberine göre Martin şu ifadeleri kullandı:

Netflix’in The Social Dilemma isimli sosyal medya hakkındaki belgeselini henüz izledim ve beni son 20 yıldır izlediğim tüm korku filmlerinden daha çok ürküttü. Hiç Twitter, Facebook ya da diğer sosyal medya uygulamalarının hayranı olmadım. Blogum internetle iletişim kurduğum tek yöntem. Diğer hesaplar büyük ölçüde burada daha önce paylaştıklarımı yansıtıyor.

Sosyal medyanın toplumumuz, siyasi söylem, gazetecilik ve demokrasimizin dokusu üzerinde korkunç etkileri olduğunu düşünüyorum. Ama bu belgeseli görene kadar ne kadar kötü olduğunun farkına vardığımı sanmıyorum. Umarım çıkış yolunun bulabiliriz. Fakat karamsarım. Bugünlerde çok fazla şeye dair karamsarım.

The Social Dilemma, Facebook, Google, Twitter, Instagram ve Pinterest’te çalışan bir dizi uzamanla yapılmış röportajları içeriyor. Belgeselde uzmanlar, sosyal medyanın ne kadar tehlikeli olabileceğine dair düşüncelerini aktarıyor.

Yazarın hayranları merakla beklenen kitabı Kış Rüzgarları’nı tamamlamak için sosyal medyada daha az vakit geçirmesini ve yazmaya odaklanmasını öneriyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Metro