Georgia seçim yetkilisi: ‘Eğer şiddet olayı yaşanırsa Trump sonuçlarına katlanmak zorunda’

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:59

Sterling, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Georgia eyaletinde seçimi kaybetmiş göründüğünü, yine de her zaman bir olasılık olduğunu ve bunun araştırıldığını ancak ABD Başkanı'nın, seçimlerde hile yapıldığına dair ispatlanmamış iddiaları körüklemesi sonucu yaşanacak bir şiddet olayının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Gabriel Sterling, "Mahkemelere gitmeye hakkınız var. Yapmayı beceremediğiniz şey, insanlara potansiyel şiddet eylemlerine girişme konusunda esin kaynağı olmaya son vermek. Birisi yaralanacak, birisi vurulacak, birisi öldürülecek ve bu doğru değil. Bu adil değil" ifadesini kullandı.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Sterling, Gwinnett İlçesi Seçim Sistemlerinde görevli 20 yaşındaki bir çalışanın ölüm tehditleri aldığını, ailesinin taciz edildiğini, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'in eşinin cep telefonuna cinsel içerikli tehdit mesajları gönderildiğini ve kendisinin evinin önünde polis koruması bulunduğunu kaydetti.

Sterling, Trump ve senatörlerin bu eylemleri ve bu dili kınamadığına işaret ederek "Harekete geçmeli ve liderlik pozisyonu almak istiyorsanız biraz liderlik göstermelisiniz. Ölüm tehditleri, fiziksel tehditler, gözdağı, bu çok fazla" diye konuştu.

CHRİS KREBS'İ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI KINADI

Trump'ın iddialarına itiraz etmesinin ardından görevden alınan ABD Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı başkanı Chris Krebs'i hedef alan tehditlere de atıfta bulunan Sterling, Trump'ın avukatı Joe DiGenova'nın Krebs'in "ortadan kaldırılması gerektiğini" ima eden açıklamasını kınadı.

ABD Başkanı Trump ise Sterling'in konuşmasının yer aldığı videoyu, üzerinde "Hileli seçim. İmzaları ve zarfları gösterin. Georgia'da büyük seçmen sahtekarlığını ortaya çıkarın" ifadesiyle yeniden paylaştı.