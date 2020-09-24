Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı
Aydın'ın Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle "Kariada Gizemli Köy" olarak da bilinen, tapınak, çeşmeler ve kayadan yapılmış heykellerin bulunduğu, Madran Dağı arkasında kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasındaki antik kentte çalışmalar öncesi tören düzenlendi.
Kazı başkanlığını yürüten Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Çekilmez, törende yaptığı konuşmada, Gerga Antik Kenti'nin gizeminin henüz çözülemediğini belirtti.
Antik kentin çevredeki bütün antik kentlerin ortak kullanım alanı olduğunu dile getiren Çekilmez, şu ifadelere yer verdi:
"Bu tapınağın buraya yapılması için bir neden olmalı. Bu nedenin de iyileştirici su olduğuna inanıyoruz ancak gizemi henüz çözülebilmiş değil. Bu yapıda bir tapınak dünyanın hiçbir yerinde bulunmamakta. Biz de tam anlamıyla burada neler olduğunu henüz bilmiyoruz. Defineciler tarafından kaçak kazılar yapıldığı için biz bunları nasıl kurtarırız ve geleceğe nasıl aktarabiliriz diye çalışmaya başladık. Gerga'nın bir kutsal alan ismi mi kent ismi mi ya da tanrı ismi mi olup olmadığını ilerleyen zamanlarda anlayacağız. Bunların hepsi kültür mirası. Toprağın altında bir şey aramamıza gerek yok. Bunlara bizim sahip çıkmamız gerekiyor."
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Erdoğan'a hakaret eden gazetenin köşe yazarı kim çıktı?
- İsrail'in BM temsilcisi salonu terk etti
Video Haberler
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
- Yer: Adana... Adres sormak istedikleri yurttaşı vurdular
- Yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu!
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Erdoğan'a hakaret eden gazetenin köşe yazarı kim çıktı?
- İsrail'in BM temsilcisi salonu terk etti