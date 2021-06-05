Gergin maçta Efes Fenerbahçe'yi yine yendi
Karşılıklı diskilafiyelerin yaşandığı maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 75-73 yendi.
Basketbol Süper Lig final serisinin gergin geçen ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe BEKO'yu 95-73 yenerken seride 2-0 öne geçti.
İlk maçı 40 sayı farkla kazanan Efes 2. maçta daha durgun gözüktü. Sertaç'ın bir türlü oyuna girememesi, Fenerbahçe'nin de De Colo ve Vesely ile direnmesi maçı dengede götürdü.
İlk çeyrek 23-19, devre ise 41-37 Efes lehine geçildi.
3. periyotta Fenerbahçe serbest atışlarla oyunda kaldı.
Bu bölümde Beabous ve Micic ile Singleton ön plandaydı.
64-56 geçilen bu periyottan sonra son bölümde maç bir ara 73-71'e geldi.
Bitime 3 dakika kala Melih ile Singleton arasında gerginlik yaşandı.Vesely'den sonra Melih, Ahmet de oyun dışı kaldı. Efes'te ise Singleton diskalifiye edildi. Fenerbahçe alanda 12 kişiden sadece 7 kişi kaldı.
Gerginlik sonrası Efes farka gitti ve 2. maçı da farklı kazandı.
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