Geri dönüşebilir atıkları getiren vatandaşa belediyeden alışveriş çeki

26 Ekim 2020 Pazartesi, 14:08

Çevre kirliliğinin her geçen gün ileri bir boyuta ulaşmasına karşı Balçova Belediyesi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşa ekonomik destek olacak bir kampanya başlattı.

Balçova Belediyesi ekipleri haftanın belirli günlerinde mahalleleri dolaşanarak vatandaşların getirdikleri atıkları toplayıp kategorilerine göre tartıyor. Kağıt, plastik, cam veya metal atıkların ağırlığı ölçüsünde puanlanarak vatandaşın kaç puan aldığını yazan bir makbuz veriliyor. 20 puan toplayan her vatandaşa 20 TL'lik hediye market veriliyor. Sekiz mahallesi bulunan Balçova'da kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı.

"VATANDAŞ KAZANIYOR, ÇEVRE TEMİZ KALIYOR"

Çocuklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için başlattıkları kampanyaya katılımdan çok memnun olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Vatandaşımızın duyarlılığı bizi çok umutlandırdı. Kampanyamız ile büyük bir çevre kirliliğinin önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu kampanya için bir Atık Getirme Merkezi oluşturduk. Bunun yanında araçlarımız da mahalleleri gezerek atık toplayacak. 20 puan karşılığında vatandaşımıza 20 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Örneğin 32 kg plastik, 20 puan kazandırıyor. Hem çevre temiz kalıyor hem de hayatın zorlaştığı bu günlerde vatandaşlarımızın mutfak masrafı çıkıyor" diye konuştu.