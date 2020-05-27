Geri dönüşü olmayan zarar!
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Altınordu kıyı dolgusu projesine karşı açılan dava dosyasına bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi, projenin ekolojik özelliklerinin dikkate alınmadığını belirterek bölge ekosisteminde geri dönüşü olmayan zararlar meydana getireceğini vurgulandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin davalar devam ederken kıyılara yönelik projeler çizerek düzenlemeler yaptığına dikkat çeken ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Bunlar yasadışı ve hukuksuz. Davası devam eden bir yerde başka bir proje ya da uygulama yapılamaz. Dernek olarak Ordu halkıyla birlikte yaşanabilir bir şehir için çabamız sürecek” dedi.
Bilirkişi heyeti raporunda “Yapılan yerinde incelemeler değerlendirmeler ışığında; söz konusu dolgu alanının kıyının doğal yapısını bozacağı tespit edilmiştir. Sahil alanının doğal yapısının bozulması doğal olarak çeşitli canlıların yaşam alanları üzerinde olumsuz etki yapacaktır” denildi.
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