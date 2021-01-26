Gerilimli ilişkilerdeki Türkiye ve Yunanistan, ön görüşmeleri sürdürme kararı aldı

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Türkiye ve Yunanistan, 2002- 2016 yılları arasında 60 tur boyunca sürdürdükten sonra ara verdikleri ön görüşmelere (istikşafi görüşmeler) 5 yıl aradan sonra dün yeniden başladı. İstanbul’da yapılan ön görüşmelerin 61. turunda iki ülke yetkilileri, 5 yıl aranın ardından müzakerelerdeki mevcut durumu ve gelecek turlarda görüşülecek konuları gözden geçirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler, Denizcilik, Havacılık, Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Denizcilik, Havacılık, Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

BİR SONRAKİ TUR ATİNA’DA

Yunanistan heyeti ise ön görüşmelerin önceki turlarında da yer alan emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara’dan oluştu. Taraflar, ön görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar arasındaki gizlilik uzlaşısı gereği görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatına olduğunu kaydetti. 2002-2016 yılları arasında 60 tur boyunca yapılan görüşmelerin konu başlıkları arasında Ege Denizi’ndeki karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, uçuş bilgi, (FIR) Arama Kurtarma, (SAR) NAVTEX (Seyrüsefer bildirimi) meseleleri bulunuyor.

Yunanistan’ın ön görüşmelerde sadece deniz yetki alanı meselesinin görüşülebileceği yönünde ısrarının olduğu biliniyor. Türkiye ise Doğu Ege adalarının Yunanistan tarafından ihlal edilen gayri askeri statüsü ile aidiyeti belirsiz adalar meselesinin de aralarında bulunduğu iki ülke arasındaki tüm sorun başlıklarının görüşmelerde ele alınması gerektiği görüşünü savunuyor.

Doğu Akdeniz’de enerji, etkinlik mücadelesi sürerken Avrupa Birliği (AB) üzerinden Ankara’ya yönelik baskılar geçen yıl yoğunlaşmıştı. Ankara-Atina arasında gerilim yükselmişti. Ancak son dönemde Ankara ve AB hattında ılımlı, işbirliğine yönelik mesajlar da gündeme yansımıştı.