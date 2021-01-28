'Gerze Termik Santral Direnişi'nde 37 kişiye hapis cezası

28 Ocak 2021 Perşembe, 17:29

'Gerze Termik Santral Direnişi', Türkiye'deki en büyük doğa mücadelelerinden biri olarak biliniyor. Yaykıl köyünde Anadolu Grubu'nun 24 Kasım 2009 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunması üzerine bölge halkı doğalarını savunmak için mücadeleye başladı.

Birinci İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında Orman Genel Müdürlüğü, termik santral projesinin ormanlık alana kurulmak istendiğini, baca gazı emisyonlarının Gerze ve Sinop’u olumsuz etkileyeceğini belirterek süreci durdurmuştu. Şirket, 2012 ve 2013'te revize ettiği ÇED dosyasına, itiraz konusu konuda değişiklik olmadığının altı çizelerek iade edilidi.

Orman Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle termik santral 2015 yılında iptal edildi. 5 Eylül 2011'deki doğa mücadelesinin ardından köylüler şirkete ait iş makinelerini bölgeye sokmadıkları için haklarında 'iş ve çalışma hürriyetini ihlal, güvenlik güçlerine görevini yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, arazide kasten yangın çıkarma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahlı olarak katılmak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek ve yönetmek' suçlarından 37 kişinin yargılanmasına başlandı.

Davanın 32'nci duruşması 26 Ocak 2021 tarihinde görüldü. Davada yargılanan 37 yurttaş hakkında belirtilen suçlardan toplamda 42 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Davaya ilişkin açıklama yapan Yeşil Gerze Çevre Platformu'nun o dönemki sözcüsü Şengül Şahin, "Termik santrale karşı yürütülen ve 7 yıl süren mücadelemizde bizlere karşı defalarca dava açılmıştı. Gerze Yaykıl direnişinde en büyük dava 5 Eylül 2011 Yaykıl direnişiyle ilgili olandır" dedi.

Davanın ilk duruşmasısının 2 Ekim 2013'te yapıldığını anımsatan Şahin, "40 yaşam savunucusu başta olmak üzere 2911 sayılı gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefetten olmak üzere güvenlik güçlerine görevlerini yaptırmamak için direnmek, iş ve çalışma hürrriyetini engellemek gibi pek çok suçlamayla karşı karşıya kaldılar" diye konuştu.

"CEZALARA TABİ Kİ İTİRAZ EDİLECEK"

8 yıl süren davanın 32'nci duruşmasının 26 Ocak 2021 tarihinde yapılarak karara bağlandığını belirten Şahin, "Gerze ve Yaykıllılar'dan oluşan 37 kişiye toplamda yaklaşık 42 yı hapis cezası verildi. Anayası'nın 56'ncı maddesi gereğince topraklarını korumaktan başka birşey yapmayan bu insanlara kendilerine verilen bu cezalara tabi ki itiraz edeceklerdi. Bizler de yaşam hakkını savunduğumuza dair bütün bu mücadelemizde bizlerin yanında olan herkese tekrar tekrar binlerce teşekkür ediyor, hakkımızı aramaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum" diyerek mücadelelerinin süreceğinin altını çizdi.