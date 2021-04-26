Getafe, Enes Ünal'ın golleriyle Huesca'yı deplasmanda yendi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 08:00

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın golleriyle deplasmanda Huesca'yı 2-0 mağlup etti.

El Alcoraz Stadı'nda oynanan mücadelede, konuk ekip Getafe'ye galibiyeti getiren golleri, 20. ve 51. dakikalarda Enes Ünal kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes, 79. dakikada yerini Jose Manuel Rodriguez'e bıraktı. Ligde kalma mücadelesi veren Getafe, bu galibiyetle puanını 34'e çıkararak 15. sıraya yükselirken, Huesca 27 puanla 19. sırada kaldı.

La Liga'da gol sayısını 4'e çıkartan Enes, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Baskının arttığı ligin bu son dönemlerini daha çok seviyorum. Profesyonel meslek hayatımda şimdiye kadar çok fazla sakatlanmadım ama bu sene sakattım. Her zamanki ritmimi yakalayamadım. Bu sezon çok fazla olumsuzluk yaşadık. Zor geçti ama en önemli anlarda takım karakterini ortaya koydu ve güçlü bir Getafe olduk." diye konuştu.

Enes Ünal, 22 Nisan'da deplasmanda Barcelona'ya 5-2 yenildikleri maçta da takımının bir golünü kaydetmişti.



