Getafe'yi Enes Ünal kurtardı!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Getafe, konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı. Milli golcümüz Enes Ünal 60. dakikada attığı gol ile takımına beraberliği getiren isim oldu.
Karşılaşmada Elche, 20. dakikada Pere Mila'nın golüyle öne geçerken, Getafe'nin beraberlik golü 60. dakikada Enes Ünal'dan geldi.
Maçın 84. dakikasında Getafe'de Angel Rodriguez'in kullandığı penaltıda, kaleci Edgar Bahia güzel bir kurtarışla golü önledi.
Bu sezon 8. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada bulunurken, Elche 25 puanla 17. sırada yer aldı.
ENES ÜNAL LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Enes Ünal, Getafe formasıyla La Liga'daki ilk golünü attı.
Milli futbolcu, 23 Haziran 2020 tarihinden (O dönem Valladolid'de oynuyordu) bu yana La Liga'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Madrid bölgesinin takımı olan Getafe'de ilk sezonunu geçiren Enes, ligde bu zamana kadar 8'i ilk 11'de, 12'si yedeklerden gelerek olmak üzere toplam 20 maçta oynadı.
Son haftalarda olduğu gibi Elche karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 86. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- 320 milyon TL'lik ihale
- Uğur Şahin: 'Karantinaya ihtiyaç kalmayacak'
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Zeytinyağına 20 yıl sonra yasak geldi
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı