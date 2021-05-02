Gezi Davası’na birleştirme kararına sosyal medyadan kampanya: #GeziBirleştirir
Gezi Davası’nda verilen birleştirme kararına sosyal medyadan #GeziBirleştirir etiketiyle kampanya başlatıldı.
Gezi Davası’nda verilen birleştirme kararı ardından 21 Mayıs’ta görülecek duruşma öncesinde sosyal medyada “#GeziBirleştirir” etiketiyle kampanya başlatıldı.
Geçen hafta, Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Birleştirme kararlarıyla birlikte ilk duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.
Duruşma öncesinde, davalara verilen birleştirme kararına sosyal medyadan “Gezi Birleştirir” sözleriyle yanıt geldi.
Twitter'daki kullanıcılar, #GeziBirleştirir etiketine kullanarak kampanyaya destek veriyor.
Gezi; adalet, özgürlük, ve demokrasi talebiyle birleşmiş halk hareketiydi. Bugün artık itirazlarımız daha çok, talebimiz: Acil Demokrasi! Gezi biziz, hâlâ buradayız. Birleştirin davaları, bize yakışır çünkü #GeziBirleştirir pic.twitter.com/n1pcgBEK67— #GeziyiSavunuyoruz (@gezisavunmasi) May 2, 2021
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