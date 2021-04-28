Gezi Parkı direnişinde yaralanan Aydın Aydoğan’ın davasında dosyanın zamanaşımına 6 ay kaldı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, dosyasının zamanaşımıyla kapatılmasına 6 ay kaldığını belirterek “Savcılık, bölge idare mahkemesinin kararını hiçe sayarak dosyamı faili meçhul suçlar bürosunda tutmaya devam ediyor. Zamanaşımı süresini doldurmaya çalışıyorlar” dedi.

Aydın Aydoğan, dosyasının yaklaşık 1 yıldır bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Faili Meçhul Büroya dilekçe vererek dosyasının faili meçhulden çıkarılmasını talep etti. Şehit edilen savcı M. Selim Kiraz’ın başlattığı sürecin yarım kaldığına dikkat çeken Aydoğan, 2017’de ulusal kriminal dairesinden gelen CD, vs. kitapçığın dosya ve adli emanette olmadığına işaret etti. Aydoğan, “CD ve kitapçığın akıbetini ve bulunmasını, dosyamın tekrar memur suçlar bürosuna gönderilmesini ve soruşturmada adı geçen kolluk güçleri hakkında ivedilikle soruşturmanın genişletilerek sürdürülmesini talep ediyorum” dedi.

‘DOSYAMA ULAŞAMIYORUM’

Aydoğan, “Beni vuran şüphelileri görenlerin ifadeleri alınmıyor. Dosyamın zamanaşımına gitmesine çok az kaldı. Neredeyse 8 yıldır ben bu süreçle baş etmeye çalışıyorum. Dosyamda gizlilik kararı var. Kendi dosyama bakamıyorum. Bu kararın kalkmasını istiyorum” diye konuştu. Aydoğan, 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne de başvuracağını kaydetti.