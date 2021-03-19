Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi
Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı. Taksim Gezi Parkı Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı"na geçtiğini bildirdi.
Gezi Parkı’nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2008'de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parselin mülkiyeti, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti" denildi.
Devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."
Devir işlemleri ise Vakıflar Kanunu 30. maddesine dayandırıldı.
Vakıflar Kanunu 30. Maddesi ise şöyle:
"Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur."
İBB'DEN AÇIKLAMA YOK
Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne henüz resmi bir bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Bu nedenle de İBB'den bir açıklama yapılmadı.
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