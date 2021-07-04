Uruguay elendi, Muslera Galatasaray'ın PSV maçına yetişiyor
Uruguay penaltılarla Copa America'ya elendi, Muslera 1 haftalık tatil sonrası Türkiye'ye dönecek.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a kaleci Fernando Muslera'dan müjdeli haber geldi.
2021 Copa America çeyrek finalinde Uruguay ile Kolombiya maçında 90 dakikada gol atılmadı. 0-0 biten ve penaltılara giden maçta Kolombiya 4-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Kolombiya'nın deneyimli file bekçisi David Ospina kurtardığı iki penaltıyla takımını zafere taşıdı. Muslera penaltılarda kurtarış yapamadı.
Böylece turnuvayı kapatan Muslera'nın Galatasaray'a dönüşü erkene alınmış oldu.
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