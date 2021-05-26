Gianluigi Donnarumma, Milan'dan ayrıldı
Milan'ın İtalyan kalecisi Donnarumma takımdan ayrıldı.
Milan'ın sportif direktörü Maldini, genç kaleci Donnarumma'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Bu sezon İtalya Serie A'da ezeli rakibi Inter'in 12 puan ardından ikinci olan Milan'da yaprak dökümü başladı. İtalyan basını sözleşmesi biten milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da takımdan ayrılmasını bekliyor.
Milan ile 48 maça çıkan Donnarumma kalesinde 54 gol gördü.
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