Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Brewers’a ortak oldu

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:30

Milwaukee Brewers’tan yapılan açıklamada, Giannis Antetokounmpo’nun takımdan hisse satın aldığı belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, takımın en büyük hissedarı Mart Attanasio’nun 2005 yılında takımı satın almasından sonra Brewers’ın hissedarları olan ilk bireysel yatırımcı oldu.

“BURASI BENİM EVİM”

Milwaukee Bucks’ın 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden olan Antetokounmpo düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi, “Bu inanılmaz bir duygu. Bu duruma gelebileceğimi asla hayal edemezdim.

Milwaukee beni bugün olduğum kişi yaptı. Burası benim evim. Burada lider oldum. Burada bir şampiyon oldum. Milwaukee'nin bana yatırım yaptığını biliyorum ve ben de Milwaukee şehrine yatırım yapmak istiyorum."

Yıldız oyuncu geçtiğimiz yılın aralık ayında takımıyla 228 milyon dolar değerinde 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.