Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek

AA
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:59
Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler