Karlsruhe - Werder Bremen maçında spikerden Innocent Emeghara göndermesi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:50

Almanya 2. Bundesliga'da bugün oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Karlsruhe - Werder Bremen mücadelesi, sahalarda görülmesi zor bir pozisyona sahne oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında, konuk ekip Werder Bremen'de Niklas Schmidt'in ara pasında topla buluşan forvet oyuncusu Niclas Füllkrug, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Net gol pozisyonunda kaleye şut çeken 28 yaşındaki oyuncunun şutu, kaleye paralel şekilde taca gitti.

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu beIN Sports'un spikeri, pozisyonu "Kaleye doğru gönderdi ama 'Kaleye doğru' derken erken davranmışım. Kaleye baktı ama taca attı. Emeghara'nın pozisyonundan hallice. Hayatta hiçbir zaman erken davranmamak gerektiğini bir kez daha anladınız." ifadeleriyle anlattı.

EMEGHARA'YI HATIRLATTI

Karşılaşmanın spikerinin atıfta bulunduğu İsviçreli eski futbolcu Innocent Emeghara, o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te oynadığı dönemde, takımının 26 Temmuz 2020'de Akhisarspor ile oynadığı play-off yarı final maçında benzer bir gol kaçırmıştı.

Neredeyse aynı pozisyonda ceza sahasına giren Emeghara'nın taca giden vuruşu, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Spikerin hatırlattığı bu pozisyon, futbolseverlerin günümüzde sosyal medyada eğlenmek için paylaştığı videolar arasında yer alıyor.