Gıda Komitesi toplanıyor

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:23

Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde bu akşam toplanacak.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

Toplantının gündeminde fiyat artışları ve alınacak olası önlemler yer alacak.



