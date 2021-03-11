Gıda Mühendisleri Odası'ndan midye uyarısı: Her yerde yemeyin

11 Mart 2021 Perşembe, 10:40

Gıda Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, son günlerde sosyal medyada midye zehirlenmesi vakalarının paylaşıldığını belirterek, merdiven altı üretilen yerlerden kaçınılması gerektiğini söyledi. İzinsiz midye toplayanlar ise, ürünün kilosunu 20 ila 40 lira arasında sattıklarını yakalandıkları zaman para cezası kesildiğini anlattı.

Toprak, son günlerde sosyal medyada midye zehirlenmesi vakalarının paylaşıldığını belirterek, sevilen sokak lezzetinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:



"Sıkça midye zehirlenmeleri vakaları görmekteyiz. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Çünkü midye sevilen bir kabuklu deniz mahsulü. Midye, suyu süzerek plaktonik organizmalarla beslendiği için yetiştiği yer çok önemli. Gıda zehirlenmesine yol açabilirler. Bunun önüne geçebilmek için suyun kalitesi kadar hijyenik şartlarda çok önemli. Hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması ve tüketilmesi gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklık önemli, taşınması, depolanması ve sunumuna dikkat etmeliyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece, midye tüketebiliriz.

"EL TİTREMESİ ZEHİRLENME BELİRTİSİ"

Midyenin fazla tüketiminden kaçınmak gerektiğini belirten Toprak, "Çünkü sünger görevi gördüğü için bünyesinde ağır metal fazlaca bulunabilir. ve ağır metal zehirlenmesine de sebebiyet verebilir. Bu nedenle çok fazla tüketiminin önüne geçmek gerekir. Gıda zehirlenmesinin klasik belirtileri karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateştir. Fakat bununla birlikte midye zehirlenmelerinde el titremeleri gibi nörolojik belirtiler görebiliriz" dedi. Merdiven altı üretime dikkat çeken Toprak, "Bununla birlikte bakanlık üretim iznine sahip, uzman gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimlerin istihdam edildiği, sağlıklı ve güvenilir midyelerin üretildiği çiftliklerin ve bunları işleyen tesislerin de sayısı artmaya başlamıştır. Bu durum yüksek protein ve düşük kolesterol içeriğiyle oldukça besleyici olan midyenin "kötü ürün" algısının önüne geçilmesine ve son tüketiciye tarafından güvenle tüketilmesine fayda sağlayacaktır" dedi.



