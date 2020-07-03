Gıda sanayiinde karamsarlık hâkim
Sanayicinin yüzde 52’si gıda ve içecekte bu yıl yüzde 15 küçülme öngördü. Yüzde 26 oranında düşen cirolar da 6 aydan önce toparlanmayacak.
Türkiye’nin gıda ve içecek sanayi sektörünün önde gelen 58 şirketinin üst düzey yöneticileriyle yapılan anket, gıda sanayicisinin karamsarlığını ortaya koydu.
Çok uluslu strateji danışmanlık şirketi EY-Parthenon ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliğiyle yapılan araştırmanın bazı sonuçları şöyle:
- Katılımcıların yüzde 52’si sektörün küçüleceğini öngördü. Söz konusu daralmanın ortalama yüzde 10- 15 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
- Salgın sürecinde cirolar ortalama yüzde 26 düştü. Bu kaybı yaşayan şirketlerin çoğunluğu, cirolarının 6 aydan önce toparlanmayacağını düşünüyor.
- Yüzde 90’ı restoranların zorlanmasını ve otellerintatil köylerinin eski performanslarını yakalayamamasını, gelecek 6-12 aylık dönem için en büyük risklerden ikisi olarak görüyor.
- Ev dışı tüketim sektöründeki normalleşmenin uzaması ise ciddi bir sorun olarak öne çıktı. Buna göre, ev dışı tüketim sektörünün 2019 performansı, ancak 2021 veya sonrasında yakalanabilecek.
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