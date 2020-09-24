Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi

24 Eylül 2020 Perşembe, 09:51

Malik, Hadid ile birlikte bir kızı olduklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kızımız burada, sağlıklı ve güzel. Şu anda nasıl hissettiğimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız olurdu. Bu küçücük insana duyduğum sevgi anlayışımın ötesinde.

Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum birlikte yaşayacağımız yaşam için minnettarım."

Hadid de Instagram hesabından, "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" notunu paylaştı.

Gigi Hadid, Nisan ayında ilk çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.