Gigi Hadid'den Filistin tepkisi: Ayrım yapılmaması gerekir
Filistin asıllı Amerikalı modeller Bella Hadid ve Gigi Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Anne tarafından Hollanda, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li manken Gigi Hadid, kardeşi Bella gibi İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Gigi Hadid, konu insan haklarını savunma olduğuna ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Hadid, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT& kadın haklarına destek verip yozlaşmış& gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" ifadelerini kullandı.
Bella Hadid ise, "Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir" sözlerini dile getirmişti.
Hadid kardeşlerin yanı sıra İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd, oyuncu Mark Ruffalo da Filistinlilere destek mesajı verenler arasında.
Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar" ifadelerini kullandı.
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