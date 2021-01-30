Gine Körfezi'nde ABD bayraklı kargo gemisine korsan saldırısı
Batı Afrika'nın Gine Körfezi açıklarında bir kargo gemisine korsan saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Denizcilik suçlarının haberleştirildiği "Maritime Bulletin" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Gine Körfezi'nde bir kargo gemisine korsan saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Togo açıklarında sabah saatlerinde saldırıya uğrayan geminin, ABD bayraklı olduğu açıklandı.
Geminin Kanarya Adaları'ndan Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletine hareket ettiği sırada saldırıya uğradığı ve rotasından çıktığı kaydedildi.
Mürettebatın sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi alınamadığı aktarıldı.
EN ÇOK MÜRETTEBATIN KAÇIRILDIĞI BÖLGE
Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.
Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.
Saldırıların dünya ekonomisine 818 milyon dolar zararı oldu.
Fotoğraf: Arşiv
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