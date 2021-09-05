Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.
Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimali iddia edildi.
Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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