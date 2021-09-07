Gine'de maç için bulunan futbolcular darbeyi anlattı: Stat dışında silah sesleri vardı!
Gine'deki darbe girişimi Fas'ı ağırlayacağı maçtan önce gerçekleşti. Stat çevresinde silah seslerinin yükselmesi üzerine karşılaşma oynanamadı. Liverpool Keita'yla temas halinde.
Gine'deki askeri darbe girişimi İngiliz futbolunu da vurdu. Liverpool Kulübü, Gineli oyuncusu Naby Keita'yı İngiltere'ye getirebilmek için çalışıyor. Faslı yıldız Hakimi ise stat dışında çatışmaların olduğunu açıkladı.
Naby Keita'nın darbe sırasında esir tutulduğu iddia edilmişti. Liverpool kulübü bir açıklama paylaştı ve Keita ile iletişim halinde olduklarını söyledi.
Açıklamada "Milli takım yetkilileri aracılığıyla kendisiyle temas halindeyiz. Güvende olduğunu biliyoruz. Keita'yı Liverpool'a getirebilmek için görüşmelerimiz sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Darbe, Gine'nin Fas'ı ağırlayacağı maçtan önce gerçekleşti. Stat çevresinde silah seslerinin yükselmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.
Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi de sosyal medya hesabından "Çok gergin bir gündü ama güvendeyiz" mesajını paylaştı.
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