Gine'de yeni salgın paniği: İlk ölüm...

Dünya Sağlık Örgütü, Marburg Humması'na bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

İHA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:39
Gine'de yeni salgın paniği: İlk ölüm...
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Gine’de Marburg Humması'na bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini bildirdi. 

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