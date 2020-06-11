Giresun Çanakçı’ya yapılacak 5’inci HES projesi iptal edildi

Giresun Çanakçı’da üzerinde dört hidroelektrik santralı (HES) bulunan 40 kilometrelik dereye yapılmak istenen beşinci HES, tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca iptal edildi.

Cemil Ciğerim
11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00
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Uzunluğu 40 kilometre olan Çanakçı deresine yapılmak istenen 5’inci HES’e siyasilerin ve yurttaşların tepkisi büyük olmuştu.

Çanakçı Belediye Başkanı Avukat Tuncay Kasım, sosyal medya hesabından “Başardık. Küçücük bir ilçenin, kocaman sesi oldunuz” diye duyurdu.


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