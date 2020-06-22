Giresun'da kadın cinayeti!
Giresun'un Çanakçı ilçesinde daha önce "tehdit" iddiasıyla ilgili kanun kapsamında koruma tedbir kararı uygulanan erkek, Çakır Kodalak'ı bıçakla öldürdü. Zanlı, daha sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabörk köyünde yurttaşlar Çakır Kodalak'ın (52) evin bahçesinde Ali Kodalak'ın arabasını görmesi nedeniyle jandarmaya bilgi verdi.
Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan kontrolde oturma odasında Çakır Kodalak'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Ekiplerin evde yaptığı aramada cinayeti işleyen Ali Kodak'ın (56) da çatıda kendisini iple astığı belirlendi.
Ali Kodalak hakkında 23 Nisan-22 Haziran tarihleri arasında "tehdit" iddiasıyla ilgili kanun kapsamında koruma tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.
Çakır Kodalak ve Ali Kodalak'ın cesetleri Görele Op.Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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