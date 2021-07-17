Giresun’da sel ve heyelan felaketi ‘geliyorum’ diyor, hiçbir önlem alınmıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 02:00

Rize’de yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından Giresun’un Espiye ilçesinde Gelevera Deresi’nin olduğu bölgedeki manzara, herhangi bir yağışta yaşanabilecek felaketi gözler önüne serdi. Geçen yıl aşırı yağışların ardından sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Giresun’da önceki gün yağan yağmur 1 yılda yeterli önlem alınmadığını ortaya çıkardı.

FELAKET RİSKİ VAR

Yurttaşlar, bölgeye “Kaderine terk edilmiş Güney Afrika yolu” yazılı tabela koyarak tepkisini gösterdi. Bölgede incelemelerde bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçen sene de aynı tarihlerde incelemelerde bulunduğunu ancak bölgede hiçbir şeyin değişmediğini belirterek “Bir iki ay içerisinde ciddi önlem alınmazsa felaket riski var” sözleriyle uyardı.

Bölgede Adıgüzel, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat incelemelerde bulundu. İzlenimlerini gazetemize anlatan Adıgüzel, geçen yıl yaşanan sel felaketinde enkaz altında kalan caminin aynen durduğunu belirterek “Dere yatağındaki cami bu şekilde selden tahrip olmuştu. O günden bugüne bir anıt gibi duruyor. Hiçbir şekilde müdahale görmemiş.

Aslında yoldaki tahribata da müdahale edilmemiş. Olduğu gibi duruyor. Bölge halkı hâlâ kendi mahallelerine ulaşmakta güçlük çekiyorlar” dedi. Gelevera Deresi üzerinde Soğukpınar beldesine dönülen yol ayrımına dikkat çeken Adıgüzel, özetle “Gelevera Deresi alarm veriyor. Bırakın şiddetli yağmuru, orta ölçekli ilk yağmurda burada sel olur. Yağmur sezonu şu an. Bir iki ay içerisinde ciddi önlem alınmazsa felaket riski var. Yapılması gereken köprü bile aynen duruyor” dedi.