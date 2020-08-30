Giresun'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, can kaybı 11'ye çıktı
Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1 kişinin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cesedinin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.
Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu.
JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ VARİYENLİ'NİN ACI HABERİ, MEMLEKETİNE ULAŞTI
Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde kaybolan, cansız bedeni bugün bulunan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin (31) acı haberi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki ailesine ulaştı.
Giresun’da, 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden birinin daha cansız bedenine, arama- kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. Şehidin acı haberi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanlı Mahallesi'nde oturan annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
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