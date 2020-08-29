Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi
Giresun'da kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu; can kaybı 10’a yükseldi.
Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişiden biri olan Kemal Akar’ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Giresun’da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.
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