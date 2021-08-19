Giresunspor, Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı
GZT Giresunspor, sol bek Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada,"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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