Giresunspor, Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:40

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada,"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.