Giresunspor, Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

GZT Giresunspor, sol bek Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

AA
19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:40
Giresunspor, Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada,"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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