Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kim var?

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:48

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu 44 yıl sonra birinci lige yükselen Giresunspor deplasmanında açıyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

GALATASARAY VE GİRESUNSPOR'UN İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.

Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne