Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı yeni forveti Michy Batshuayi İstanbul’a geliyor. Belçikalı oyuncunun yarın İstanbul’da olması planlanıyor.
Beşiktaş, Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Belçikalı golcünün yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcüyü sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 1 yıllığına kiralanması bekleniyor. 27 yaşındaki Belçikalı santrafor, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistle oynamıştı. Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcu, dün Weymouth karşısında oynanan hazırlık karşılaşmasında 5 gol birden atarak yıldızlaştı.
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