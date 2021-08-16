Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getiriyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:19

Beşiktaş, Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Belçikalı golcünün yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcüyü sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 1 yıllığına kiralanması bekleniyor. 27 yaşındaki Belçikalı santrafor, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistle oynamıştı. Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcu, dün Weymouth karşısında oynanan hazırlık karşılaşmasında 5 gol birden atarak yıldızlaştı.



