Giresunspor kupada penaltılarla turladı
Giresunspor - Niğde Anadolu FK: 9-8
STAT: Giresun Atatürk Stadı
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Abdulkadir Döner (xx), Abdullah Onur Özgenç (xx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Kerem (xx), Helder Tavares (xx), Sergen (xx), İshak (xx) (Dk. 108 Fatih x), Erol Can (xxx), Uzodimma (xx) (Dk. 98 Hayrullah x), Milinkovic (xx) (Dk. 108 Alperen x), Traore (xx), Madinda (x) (Dk. 66 Diarra xx), Himmet (xxx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (xx), Aykut (xx), Rıza (xx) (Dk. 85 Şahan x), Recep (xxx), Ali Mert (xx), Metehan (xx), Berkay (xx), Yücel (xx) (Dk. 99 Altar x) Emirhan (xx), Atalay (x) (Dk. 37 Onur xx), Barışcan (x)
SARI KARTLAR: Berkay, Ali Emre (Niğde Anadolu FK)
GOLLER: Dk. 119 Himmet (Giresunspor), Dk. 116 Recep (Niğde Anadolu FK)
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında normal süresi 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta Giresunspor, Niğde Anadolu FK’yi penaltı atışları sonucu 9-8 yenerek üst tura çıktı.
7’nci dakikada soldan Himmet'in ortasında Milinkovic ceza sahasında göğsüyle önüne indirdi. Topa ıska geçince savunma uzaklaştırdı.
9’uncu dakikada Niğde atağında ceza yayı üzerinde Atalay plase vuruşla kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.
11’inci dakikada soldan ceza sahasına giren Milinkovic, yerden Traore'ye bıraktı. Traore'nin şutu direğin üstünden auta gitti.
39’uncu dakikada Erol Can soldan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Traore topu Ali Emre'ye nişanladı.
72’nci dakikada Milinkovic çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
84’üncü dakikada sağdan Onur ortaladı. Yücel’in kafasını Onurcan köşeden çıkardı.
90’ıncı dakikada Kerem sağdan ortaladı. Traore'nin kafasında top kaleci Ali Emre'de kaldı.
116’ncı dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep topu ağlara gönderdi: 0-1
118’inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Himmet meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
Normal süresi 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta Giresunspor, Niğde Anadolu FK’yi penaltı atışları sonucu 9-8 yenerek bir üst tura çıktı.
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